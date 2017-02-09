Gear S3, üçüncü parti şarj aletlerini desteklemiyor
Kulağa pek hoş gelmediğinin farkındayız ancak akıllı saatinizin saatli bombaya dönüşmesini istemiyorsanız, bunu yapmayın!
Üçüncü parti şarj cihazları akıllı telefonlar için tehlikeli olduğunu artık herkes biliyordur, ancak giyilebilir teknolojilerin de bu kuraldan muaf olmadığını biliyor muydunuz? Gear S3 frontier sahibi Amerikalı Lamar Jackson, bunu zor yoldan öğrendi.
Jackson, Gear S3'ünü kutudan çıkan şarj cihazı ile şarj etmektense, çekmecesinde bulduğu Morphie Charger Force Desk Mount ile şarj etmeye karar verdi. Akıllı saatini diğer kablosuz şarj cihazları ile şarj etmeyi deneyen ancak başarısız olan Jackson, Morphie şarj makinesinin oldukça iyi çalıştığını keşfetti. Ancak şarj sürecini tekrar kontrol etmek için geri döndüğünde 350 dolarlık akıllı saatin yandığını fark etti.
İşin şaşırtıcı tarafı biz de benzer bir tecrübeyi Gear S3 classic ile yaşadık. Geçen hafta, cihazı Tronsmart Chocolate kablosuz şarj aletinin üstüne koyduk. Sabah olduğunda cihazın şarj olmadığını, bunun yerine aşırı derecede ısındığını fark ettik.
Bu sorun sadece üçüncü parti şarj cihazları ile değil, eski modeller için de geçerli. Bir reddit kullanıcısı, Gear S3'ü Gear S2'nin şarj cihazının üzerine koymanın da akıllı saati aşırı derece ısıttığını fark etti.
Tizen Experts'in yayınladığı bir blog gönderisine göre, Gear S3'ün eski şarj cihazında ısınmasının sebebi, saatin şarj cihazına tam oturmaması, dolayısıyla istenmeyen parçaların elektrik akımına maruz kalarak aşırı ısınmasına sebep oluyor.
Sonuç oldukça basit; Gear S3'ü kendi şarj cihazından farklı bir cihazla şarj etmemeye dikkat edin, yoksa akıllı saatiniz saatli bir bombaya dönüşebilir.
Ali Ruhi Öztürk
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