George Michael Öldü; Sosyal Medya Sallandı!
2016'da hayatını kaybeden sanatçıların arasına George Michael da katıldı...
Büyük isimler, birbirleri ardından aramızdan ayrılmaya devam ediyor: David Bowie, Prince, Leonard Cohen, Leon Russell ve şimdi de George Michael...
Georgios Kyriacos Panayiotou doğum adı ile Michael, Noel gününde kalp yetmezliği ile hayatını kaybetti. Doğal olarak bu ölüm de, diğerleri gibi sosyal medyanın 1 numaralı gündem maddesi olmakta gecikmedi.
#GEORGEMICHAEL THANK YOU FOR ALWAYS CHOOSING FREEDOM OVER FEAR. MAY YOUR INFLUENCE LIVE ON and through us all.— Janelle Monáe, Cindi (@JanelleMonae) 26 Aralık 2016
Sanatçının anısına övgüler yağdıran hayranları, anında sosyal medyada gözükmeye başladılar. Twitter üzerinde hayranlar ve ünlüler, George Michael ile olan anılarını paylaşırken, çoğunlukla 53 yaşındaki sanatçının hayatını kaybetmesine inanamadıklarını belirtmekteydiler. George Michael'ın müziği ile büyüyen herkes, sanatçının bu kadar erken yaşta hayatını kaybetmesine şaşırmış durumda.
My friend #GeorgeMichael so brave...so talented. #peace You will be missed. pic.twitter.com/CCtlUT9kYu— Melissa Etheridge (@metheridge) 26 Aralık 2016
Levent Öztürk
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