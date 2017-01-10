Gerçek Bir Zombi Salgınında Sadece 100 Gün Yetecek!
Eğer gerçekten bir zombi salgını ortaya çıkarsa, bakın 100 gün sonunda dünya üzerinde yaşayan kaç insan kalabilir...
Leicester Üniversitesi fizikçileri, bir zombi salgınının etkilerini incelerken, Dünya nüfusunun büyük bir kısmının yok olmasının sadece 100 gün süreceğini hesapladılar.
Öğrenciler tarafından yönetilen Journal of Physics Special Topics'te yayınlanan araştırma, var olan modellemeler ile enfeksiyonun yayılma hızını tahmin etti. Varsayımsal bir zombi virüsünün etkilediği bir zombinin her gün yeni bir kurban seçeceği ve yüzde 90 şans ile enfeksiyonun başarılı olacağı varsayıldı. Nüfusu üç gruba ayıran - enfeksiyonun etkileyebilecekleri, etkilenmiş olanlar ve ölü veya iyileşmiş olanlar - ekip, zombi salgınının yayılmasını modellediler.
Ortaya çıkan sonuçlar pek iyi gözükmüyor. İlk ısırığın sadece 100 gün sonrasında 273 yaşayan insan kalmakta ve bunlar da bir milyona birden daha kötü bir oran ile zombilere karşı sayıca geride bulunmaktalar.
Ancak insanların geri savaşma ve üreme yetenekleri modele eklendiğinde durum o kadar da kötü olmuyor. Hayatta kalanlar zombilerden kaçınma ve geri savaşma konusunda deneyim kazandıklarında, insanlığın hayatta kalabileceğini ve bir gün zombileri yok ederek sayılarını tekrar yükseltebileceği düşünülüyor.
Fizik ve Astronomi Departmanı'ndaki bir eğitmen olan Mervyn Roy, yer yıl öğrencilerden Journal of Physics Special Topics için kısa makaleler yazmalarını istediklerini söylemekte ve bu makalelerin, öğrencilerin fizik bilgilerini garip, muhteşem veya günlük olaylara uygulayabilmeleri için fırsat sunduğunu söylemekte...
Levent Öztürk
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