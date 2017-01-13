Ghostek'ten Sızan Galaxy S8 Çizimi Neler Söylüyor?
Bir kılıf üreticisinin sızdırdığı Galaxy S8 çizimi, Samsung'un yeni amiral gemisini bize ilk kez gösteriyor olabilir!
İlkbahar aylarında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy S8'in nasıl bir telefon olacağı büyük merak konusu. Çince sosyal ağ sitesi Weibo'dan gelen bir görüntü ise Galaxy S8'i bize ilk kez göstermiş olabilir.
Telefon kılıfı üreticisi Ghostek'ten gelen çizimde Galaxy S8'i Ghostek'in Atomic 3 su geçirmez kılıfının içerisinde görüyoruz. Telefonun üst tarafında herhangi bir Samsung logosu bulunmuyor, logo aşağı tarafa, fiziksel home düğmesinin bulunduğu yere taşınmış görünüyor. Ön tarafta herhangi bir home düğmesi bulunmadığı gibi, parmak izi tarayıcısı arka yüze taşınmış gibi görünmüyor.
Ses düğmelerinin ve güç düğmesinin hepsinin sol tarafta yer alması, bir başka önemli değişiklik. Öncesinde ses düğmeleri sol tarafta, güç düğmesi ise sağda bulunuyordu. Telefonun arkasında flaş veya kalp ritmi sensörünün bulunmaması, sadece kameraya yer verilmesi dikkat çekiyor. Cihazın üst ve alt kenarları görünmediğinden, kulaklık girişinin varlığını sürdürüp sürdürmediğini bilmiyoruz.
Ghostek'in çizimi, şimdiye kadarki iddiaların bazılarını doğruluyor. Bildiğimiz, Galaxy S8'de hangi tasarım değişiklikleri olursa olsun, Samsung'un en Galaxy S8'in en iyi özelliklerini tanıtım günü için saklıyor olabileceği.
Zeynel A. Öztürk
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