Ghostek'ten Sızan Galaxy S8 Çizimi Neler Söylüyor?

Bir kılıf üreticisinin sızdırdığı Galaxy S8 çizimi, Samsung'un yeni amiral gemisini bize ilk kez gösteriyor olabilir!

Ghostek'ten Sızan Galaxy S8 Çizimi Neler Söylüyor?

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Çok konuşulan, az bilinenler...

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Ön inceleme: HTC U Ultra fiyatı ve özellikleri!
2016'nın Patent Kralı Belli Oldu!
LG'den İpuçlarıyla Dolu Bir Video!
"Buz beyazı" PlayStation 4, Şubat Ayında Satışta!
Güney Kore Skandalına Samsung Da Karıştı!

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir