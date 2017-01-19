Gidiyoo.org, Geliyoo.com'a karşı!

10 yılda geliştirildiği iddia edilen Geliyoo.com'un sonuçları Google'dan çektiğinin ortaya çıkması, bir de rakip doğurdu: Gidiyoo.org!

Gidiyoo.org, Geliyoo.com'a karşı!

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

Rezelatin ötesi diyecek çok şey varda sözlerime yazık....

Şark kurnazlığı dedikleri bu olsa gerek..

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