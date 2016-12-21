Gökleri Google ve Amazon'dan Önce O Fethetti!
Drone ile teslimat işinde Google, Amazon gibi büyük rakiplerini çoktan geride bırakmış gibi görünen, sürpriz bir isim var!
Google ve Amazon gibi firmalar otonom hava araçlarıyla paket taşıma işini çözmeye çalışırken bir başka firma, drone'larıyla 77 farklı teslimat gerçekleştirmeyi başardı.
Flirtey'in basın bildirisine göre 7-11, bu Kasım itibariyle 77 teslimat yaptı. 7-11'in test mağazasına 1,5 km mesafede çalışan ABD, Nevada'da yaşayan 12 farklı müşteri, bu hizmetten faydalandı. Müşteriler, özel bir uygulamadan yardım alarak aralarında reçetesiz ilaçlardan kahvaltı öğelerine farklı ürünlerin bulunduğu özel bir listeden seçim yaptılar. Siparişin GPS destekli drone tarafından hedefine ulaştırılması ise ortalama 10 dakika sürdü.
Flirtey, 7-11 ile ortak çalışması sonucunda bir müşterinin evine drone ile ilk teslimatı gerçekleştirdiğini iddia ediyor. Rakiplerin kat ettiği aşamaya kıyasla bu gerçekten de önemli bir başarı.
Google ve Amazon, üzerinde çalıştıkları projeler daha geniş kapsamlı olduğu için, yasal çerçeve içerisinde çalışmanın yollarını aramayı sürdürüyor. 7-11 ve Flirtey ise küçük adımlar atarak işe başlamayı başarmış görünüyor. ABD'deki kanunlar, FAA'nın izni olmadığında, otonom drone'lar dahil tüm drone'ların operatörün görüş alanında olmasını gerektiriyor.
7-11, çalışmalarını önceden belirlenmiş bir grup üzerinde yoğunlaştırarak eve yakın bölgelere düzenli teslimatlar yaparak, drone'la teslimat işinde önemli bir tecrübe elde etmeyi başardığı anlaşılıyor. Görünüşe bakılırsa müşteriler de bu teknolojiden memnun. Bir müşteri, yaşadığı deneyimi "gerçek hayattaki Jetson'lar" sözcükleriyle tanımladı.
Zeynel A. Öztürk
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