Gökleri Google ve Amazon'dan Önce O Fethetti!

Drone ile teslimat işinde Google, Amazon gibi büyük rakiplerini çoktan geride bırakmış gibi görünen, sürpriz bir isim var!

Oynat Gökleri Google ve Amazon'dan Önce Fethetti! ABD'deki bir mağaza, drone ile teslimat işinde Google, Amazon gibi büyük rakiplerini geçmiş görünüyor!

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