Google, 2016'da İşte Bu Kadar Kaldırma İsteği Aldı

Google'ın Şeffaflık Raprou, firmaya ulaşan "bu siteyi silin" isteklerinin inanılmaz sayısını ortaya çıkardı!

Google, 2016'da 1,1 milyar Kaldırma İsteği Aldı

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