Google, 275.000'den Fazla Uygulamayı "Düzelttirdi"

Google'ın geçtiğimiz iki sene içinde, ne kadar fazla sayıda uygulamayı geliştiricilerine "tamir ettirdiğine" inanamayacaksınız...

Google, 275.000'den Fazla Uygulamayı Düzelttirdi!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Erkek ayakkabı ve botlarda %50 indirim

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Windows Defender Security Center Ortaya Çıktı!
VPN'leri Yasa Dışı İlan Ettiler!
Android Instant Apps Kullanıcılara Açılmaya Başlandı!
Google, 275.000'den Fazla Uygulamayı "Düzelttirdi"
Windows Phone'u Bırakıp Android'e Geçiyorlar!

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir