Google Allo'ya Masaüstü İstemcisi Geliyor!
Google'ın yeni sohbet uygulaması Allo, önemli bir eksikliğini yakında kapayacak!
Google'ın sohbet hizmeti Allo, yeni masaüstü istemcisi sayesinde iş yerlerinde daha kolay kullanılabilecek. Google'ın iletişim ürünleri başkan yardımcısı Nick Fox, masaüstü istemcinin henüz geliştirmenin ilk aşamalarında olduğunu, ancak yakında kullanıma sunulacağını söyledi.
Still in early development, but coming to a desktop near you... #GoogleAllo #SneakPeek pic.twitter.com/f7QNFH7IHO— Nick Fox (@RealNickFox) 24 Şubat 2017
Allo'nun masaüstü sürümü, Google Chrome'da çalışan bir web uygulaması gibi görünüyor. Yani uygulama, Windows veya Mac için indirip kurabileceğiniz bir program olmayabilir. Bununla birlikte istemci, Chromebook dahil farklı işletim sistemlerinde çalışacak.
Google Assistant ile bütünleşen Allo, bu sayede yapay zeka ile arama, çeviri gibi işlevler sunacak. Masaüstü uygulaması, Allo'nun mobilden tecrübeli kullanıcılara ve iş yerlerine doğru yaygınlaşmasına yardımcı olacak. En çok kullanılan sohbet araçlarından WhatsApp, yıllar boyunca bir masaüstü istemcisi sunmayı başaramamıştı. WhatsApp'ın web sürümü 2015'te ortaya çıktı ve 2016'da bir masaüstü uygulaması yayınlandı.
Zeynel A. Öztürk
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