Google AMP Sayfalarının Paylaşım Sorunu Çözüldü
Google'ın mobil web sayfalarını hızlandıran işlevinin can sıkan bir sorunu, ortadan kalktı!
Google'ın mobil sayfaların yüklenmesini hızlandıran AMP (Accelerated Mobile Pages) hizmeti, Aralık 2015'te duyurulmuş, 2016 başında herkesin kullanımına açılmıştı.
AMP, sayfaların neredeyse anında açılmasını sağlasa da küçük bir sorunu vardı: AMP'yi kullanan sitelerde, sayfalardaki bağlantıları kopyalarken sorun yaşanıyordu. Google, bugün yaptığı bir değişiklikle bağlantıları kopyalamayı kolaylaştırdı.
AMP sayfaları, Google'a göre üç URL'den oluşuyor. Bunlardan ilki, sayfanın orijinal URL'si, ikincisi çoğu kişinin hiç görmediği AMP önbellek URL'si, üçüncüsü ise Google'ın mobil arama sonuçlarında gösterilen AMP Viewer URL.
Google, yaptığı değişiklik ile sayfanın üzerine bir düğme ekliyor. Değişiklik sayesinde bağlantılara uzun dokunarak paylaşabiliyorsunuz. İşlev, Android'deki Google uygulamasına bir güncelleme olarak sunulacak. Yenilik, iPhone'da Google arama uygulamasında kullanıma sunulmuş durumda.
Google, AMP'den faydalanan web sitelerinin sayısını paylaşmasa da, yaklaşan Google I/O etkinliğinde bunu öğrenmemiz muhtemel.
Zeynel A. Öztürk
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