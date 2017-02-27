Google Asistan, Android 6.0'lılara Resmi Olarak Geliyor

Google Asistan, Pixel ve Pixel XL'dan sonra ilk olarak LG G6'ya ve sonrasında bu Android'lere geliyor!

Google Asistan, Android 6.0 ve üzerine geliyor

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Google Asistan, Android 6.0'lılara Resmi Olarak Geliyor

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