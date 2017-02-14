Google Assistant eksi Android'lere Gelebilir
Google'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi olan yapay zeka, eski Android'lere yeşil ışık yaktı!
Google Assistant'ı Pixel serisi telefonlardan sonra piyasaya çıkacak olan tüm Android telefonlarda görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Ancak ya eski Android'ler? Onlar yapay-zekasız mı kalacak? Görünüşe bakılırsa Google bu soruları kazara cevaplandırmış olabilir.
Google, yürüttüğü bir alpha Android araştırma uygulamasında, test görevlilerine istemeden Pixel olmayan telefonlara Assistant desteği sağladı. Teste dahil olan herkes Assistant'ı açmayı başaramadı, ancak Nexus 6P'den Alcatel'in Idol 4S'sine kadar tüm cihazlar yapay-zekayı başarıyla çalıştırdı.
Alpha ayrıca daha önceki araştırma konularını içeren bir 'son konular' kısmına, online ödeme desteğine ve veri tasarrufu yapan bir Lite moduna sahip.
Sürümünün hala alpha olduğunu göz önünde bulundurursak, uygulamanın resmi olarak yayınlanması oldukça uzak görünüyor. Güvenerek kullanabileceğimiz bir sürümün yayınlanması haftalar, hatta aylar alabilir. Ancak Google'ın Assistant'ı diğer telefonlar için uyumlu yapmayı düşünmesi bile oldukça iyi bir haber.
Ali Ruhi Öztürk
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