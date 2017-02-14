Google Assistant eski Android'lere Gelebilir

Google'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi olan yapay zeka, eski Android'lere yeşil ışık yaktı!

Google Assistant eski Android'lere Gelebilir

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