Google Assistant İle Akıllı Eşyalarınızı Kontrol Edin
Artık Pixel'in Google Assistant'ı ile evinizdeki akıllı eşyaları kontrol edebileceksiniz!
Google Pixel kullanıcıları artık evlerindeki akıllı eşyaları Google Assistant aracılığıyla kontrol edebilecek.
Arama devi görünüşe bakılırsa Google Assistant için "Ev kontrolü" seçeneği getiriyor. Bu özellik sayesinde evinizdeki akıllı cihazları sadece sesinizle kontrol edebileceksiniz. Şu an Google Assistant tarafından kontrol edilebilen ev eşyalarının listesi şöyle: Nest termostatlar, Philips Hue ampüller, Samsung'un SmartThings cihazları, Honeywell termostatlar ve Belkin'in WeMo ürünleri. Bu cihazları bulundukları odaya göre bile kontrol edebileceksiniz.
Google Assistant'ın bu yeni güçleri henüz her yerde kullanıma açılmış değil, bu yüzden biz de Google'a daha fazla detay paylaşması için iletişime geçtik ve Pixel sahiplerinin bu özelliklere erişebilmesi için belli bir Android Nougat sürümüne mi geçmeleri gerektiği gibi bazı sorular sorduk. Ancak henüz bir cevap alamadık.
Bu yeni özelliğin Pixel kullanıcılarının hoşuna gideceğinden eminiz, ayrıca Google bu sayede Apple'ın HomeKit platformuyla rekabete girmiş olacak. Ancak merak konusu olan durum Google Home akıllı hoparlörünün işlev olarak Pixel'in yeni özellikleri ile çatışması olacak. Google Assistant'ın bu yeni özelliği, eğer insanlar direkt olarak Pixel telefon almaya karar verirlerse Google Home'un satışları düşebilir. Google'ın bu konuya da açıklık getirmesini rica ettik, elimize yeni bilgiler geçerse ilerleyen haberlerde ayrıntıları bizden öğrenebilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
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