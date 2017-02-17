Google Assistant Ödeme Yapmayı Öğreniyor!

Yakında daha çok Android'li telefona gelmesini beklediğimiz Android Assistant, yeni bir yeteneğe kavuşuyor!

Google Assistant Ödeme Yapmayı Öğreniyor!

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