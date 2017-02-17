Google Assistant Ödeme Yapmayı Öğreniyor!
Yakında daha çok Android'li telefona gelmesini beklediğimiz Android Assistant, yeni bir yeteneğe kavuşuyor!
Google'ın dijital yardımcısı Assistant'ın yeni bir ödeme işlevi kazanacağına dair ipuçlarına geçen ay rastlamıştık. Şimdi ise bu işlevin kullanıma sunulmaya başlandığı ortaya çıktı.
Google Assistant'ın beta sürümünü araştıran meraklı kullanıcılar, geçen ay mobil ödemeyle ilgili bir işleve rastlamışlardı. Bazı kullanıcıların Assistant uygulamasında "Ödemeler" seçeneğini görmesiyle bu işlev, doğrulanmış oldu. Bazı Google Pixel sahipleri, uygulamanın en son beta sürümünde Payments programına katılarak kredi kartı bilgilerini Google Assistant içerisinde saklayabiliyorlar. Böylece verileri Google Home gibi diğer cihazlarla paylaşmak mümkün hale geliyor.
Yukarıdaki ekran görüntülerinde de görebileceğiniz üzere işlevden faydalanmaya başlamadan önce bazı şartları kabul etmeniz gerekiyor. Buna Google'ın eve teslimat hizmeti Google Express'in sadece belirli yerlerde çalıştığı da dahil. Assistant üzerinden şu an ödeme yapılamıyor; bunun nedeni muhtemelen API'nın henüz kullanıma açılmamış olması.
Google Assistant yakında daha çok cihaza ulaşacağından, yeni işlev hakkındaki detayları yakında öğrenmemiz muhtemel.
Zeynel A. Öztürk
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