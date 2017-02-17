Google Assistant'ı kullanmak istiyorsanız ama...
Google Assistant'ı kullanmakta kararlıysanız ve bir Pixel telefonunuz yoksa, bunun için bir yol var!
Google'ın yeni Pixel telefonu, Nexus serisinin varisi olmakta ve Google güncellemeleri ile özelliklerini Nexus telefonları yerine alacak yeni telefon olacak. Telefon, her ne kadar yüksek fiyata sahip olsa da şu anda alınabilecek en iyi Android telefonlardan biri olabilir.
Ayrıca, eğer bir Pixel telefonunuz yoksa Google Assistant, yeni arama uygulaması ve özel simgeler gibi bazı yeni özellikleri kullanamamaktasınız. Bu özellikleri herhangi bir Android telefonda kullanmak için çeşitli yöntemler olsa da, root özellikleri açılmış bir telefonda Google Assistant kullanmak için farklı bir yöntem daha bulunmakta.
Bir XDA Developers forumunda belirtilene göre telefonunuzu, bir Pixel olduğuna inandırabiliyorsunuz. Bu yöntemin işe yaraması için Android 7.0 Nougat veya daha yeni bir sürümün yüklü olması ve telefonunuzun SuperSU yüklü bir şekilde root edilmiş olması gerekmekte. Ayrıca bu rehberde, bu işlem ile uygun olduğu kanıtlanmış telefon modelleri de listelenmekte.
Öncelikle Google uygulamasının güncellenmiş olduğundan emin olmanız ve daha sonra da root erişimine sahip bir dosya tarayıcısı kullanarak /system/ alanına gitmeniz ve bunu okuma/yazma (read/write) olarak yerleştirmeniz gerekiyor. build.prop adlı dosyaya uzun tıklamanın ardından da bir metin düzenleyicisi ile açmanız gerekiyor.
Daha sonra da aşağıdakine benzeyen bir satırı bulup, "=" sonrasındaki kısmı değiştirerek buna çevirmeniz gerekmekte:
ro.product.model=Pixel XL
Daha sonra da dosyanın en altına inerek bu satırı yapıştırmanız gerekiyor:
ro.opa.eligible_device=true
Dosyayı kaydedip cihazı yeniden başlattıktan sonra, Ana Ekran tuşuna uzun basarak Google Assistant'a ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca bu yöntemi kullanmak istemiyorsanız, bir diğer XDA kullanıcısının ZIP dosyasını da kullanabiliyorsunuz.
Tabi ki bu değişimin telefonunuzun diğer özelliklerini de etkilemekte ve Android sistem güncellemelerinde sorunlar yaratabilir. Bu özelliği aktif etmeden önce konu hakkında bilgili olmanız oldukça önemli ve acemi kullanıcıların, telefonlarında bu değişimleri yapmamaları tavsiye edilmekte...
Levent Öztürk
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