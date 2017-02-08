Google Brain, Pikselli Görüntüyü Böyle Büyüttü!

Google'ın geliştirdiği yazılım, detayları hiç anlaşılmayan pikselli görüntülere adeta hayat veriyor! Nasıl mı...

Okuyucu Yorumları

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Teknik olarak mümkün değil. Pixel, sayısı düşükse netleştirip görüntü iyileştirme bilimsel değil. Google IBM haberleri benzeri haberler yapıyor. Haberin tahminsel yeni resim yapıyor şeklinde verilmesi doğru olurdu. Sonuç olarak resimde pixelleri çoğaltınca ortaya farklı yeni resim oluşur.

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