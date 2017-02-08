Google Brain, Pikselli Görüntüyü Böyle Büyüttü!
Google'ın geliştirdiği yazılım, detayları hiç anlaşılmayan pikselli görüntülere adeta hayat veriyor! Nasıl mı...
Google Brain tarafından geliştirilen, çok küçük ve pikselli görüntüleri detaylı görüntülere dönüştürebilen yeni yazılım, filmlerde sıkça gördüğümüz "görüntüyü bozmadan yaklaştırma" eylemini gerçeğe yaklaştırıyor.
Sağda gördüğünüz resimde sol sütunda kaynak resimler, ortada ise Google Brain'in yazılımı tarafından soldaki resimleri temel alınarak oluşturulan görüntüler yer alıyor. Sağ tarafta ise karşılaştırma yapabilmeniz için gerçek görüntülere yer verilmiş.
Olmayan detayları ortaya çıkarmak, hepimizin bildiği gibi imkansız bir iş. Peki Google Brain bunu nasıl yapıyor? İlk olarak "koşullandırma ağı" devreye giriyor ve 8x8'lik kaynak görüntü, diğer yüksek çözünürlüklü resimlerle karşılaştırılıyor. Bunun için diğer görüntüler 8x8'e küçültülüyor.
İkinci olarak 8x8'lik görüntüye gerçekçi detaylar eklenmeye çalışılıyor. Bunun için "prior ağı" çok sayıda yüksek çözünürlüklü görüntüyü inceliyor (bu durumda ünlüler). Buna göre yeni pikseller, doğru konumlara ekleniyor. Son olarak bu iki sinir ağının oluşturduğu görüntüler bir araya getiriliyor ve ortaya genellikle kabul edilebilir, daha detaylı bir resim çıkıyor.
Google Brain'in süper çözünürlük teknolojisi, insanlara kıyasla oldukça isabetli. Sistemin oluşturduğu görüntülerin gerçek olmadığının altını çizmek gerekiyor. Ünlü olmayan kişilerde yüzlerin ne kadar isabetli tahmin edildiği ise merak edilen bir konu.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Teknik olarak mümkün değil. Pixel, sayısı düşükse netleştirip görüntü iyileştirme bilimsel değil. Google IBM haberleri benzeri haberler yapıyor. Haberin tahminsel yeni resim yapıyor şeklinde verilmesi doğru olurdu. Sonuç olarak resimde pixelleri çoğaltınca ortaya farklı yeni resim oluşur.