Google, Bu Kez Önemli Bir Bölümünü Satıyor!

Genellikle satın almasına alıştığımız Google, önemi bölümlerinden birini satmaya hazırlanıyor olabilir!

Google'ın uydu haritalama bölümü satılabilir...

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