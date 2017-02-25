Google, Devasa Bir Açık Keşfetti!

Google'ın web'in önemli bir kısmını ilgilendiren bu güvenlik açığı keşfi, ciddi endişelere neden oldu!

Google, Devasa Bir Açık Keşfetti!

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