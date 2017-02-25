Google Drive Dosyalarınızı Android Üzerinden Bulun
Google Drive'ı sık kullanıyorsanız ve Android'li telefonunuz varsa bu yeni özelliği seveceksiniz!
Google'ın bulut depolama hizmeti Drive'ı sık kullanan biriyseniz, büyük ihtimalle şu anda hesabınızda tonlarca klasör ve dosyanız bulunuyor. Peki ya aradığınız dosyanın ismini unuttuysanız ve hemen erişmeniz gerekiyorsa? Neyse ki, Android telefonunuz varsa aradığınız dosyayı bulmak artık çok daha kolay olacaktır.
Bugün Google' Drive'a gelen yeni bir güncelleme sayesinde Android kullanıcıları artık bulut depolarında Google arama motorunu kullanarak istedikleri dosya ve klasörü bulabilecekler. Bu yenilik şirketin artık Firebase App Indexing platformunu kullanması sayesinde gerçekleşiyor.
Drive uygulamasını telefonunuza yükledikten sonra tek yapmanız gereken, Google'da istediğiniz dosyayı aratmanız, ardından "IN APPS" seçeneğine dokunmak. Bu sayede Drive'ınızdaki arama sonuçlarını görebilirsiniz.
Google, bu özelliğin henüz tüm Drive sahiplerine erişmediğini, ancak bir kaç gün içinde tüm Dünya'da erişilebilir olacağını açıkladı. Android için Drive'ı buradan indirebilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
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