Google I/O Uygulama İşlemi 22 Şubat'ta Başlıyor
2008'ten beri her yıl tekrarlanan toplantının bu yılki tarihi de belli oldu.
Geçen ayın sonlarına doğru, Google I/O'nun nerede düzenleneceğini Twitter'da şifreli şekilde paylaşmıştı. Bugün, I/O'nun web sitesi güncellendi ve katılmak isteyenler için ayrıntı detaylar paylaşıldı.
Geçen yıllarda yapımcı konferansının ilk sıraya koyulması yüzünden, konferansa katılanların bir çoğuna sıra hiç gelmiyordu. Goolge bu uygulamayı değiştirerek bu yıl konferans sırasını çekilişle rastgele seçecek. I/O web sitesinde belirtildiği üzere, bu işlem 22 Şubat'ta başlayıp 27 Şubat'ta bitecek.
Google ayrıca katılanların aklında bulundurması gereken bir kaç detayı paylaştı:
"Unutmayın:
--Uygulamaların çekilişten çıkış sırası sonucu etkilemeyecek. Adayalar, çekiliş sona erdikten sonra rastgele olarak seçilecekler.
--Kişi başına bir uygulamaya izin verilecek.
--Seçilen adaylar 28 Şubat'ta otomatik olarak e-posta aracılığıyla seçilecek ve ücretlendirilecek."
Google I/O 2017, Kalifornya, Mountain View'da bulunan Shoreline Aphitheatre'da düzenlenecek. 17 Mayıs'ta başlayacak olan konferans üç gün sürecek.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın