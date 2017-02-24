Google Oturumunuzu Kapattıysa Endişe Etmeyin!
Bazı kullanıcılar, Google'daki oturumlarının kendi kendine kapanmasından şikayetçi ancak...
Google hesabınızda "bir şeyler değişti" şeklinde bir uyarı aldıysanız ve tekrar oturum açmanız istendiyse, endişe etmenizi gerektirecek bir durum yok. Google, bunun kendi tarafındaki bir sorundan kaynaklandığını ve şüpheli bir etkinlikle ilgisinin olmadığını söyledi.
Google'dan gelen açıklama şöyle oldu:
"Bazı kullanıcıların oturumlarının beklenmedik biçimde kapandığına dair raporlar aldık. Şu an araştırıyoruz ancak endişe etmeyin: Bunun herhangi bir olta saldırısı veya hesap güvenliği tehdidiyle ilgisi olduğuna dair bir işaret yok.
Lütfen accounts.google.com adresinden tekrar oturum açın ve parolanızı hatırlamıyorsanız, lütfen bu bağlantıyı (g.co/recover) kullanarak parolanızı kurtarın. İki adımlı doğrulamayı kullanıyorsanız, SMS kodunun size ulaşması gecikmiş olabilir. Lütfen tekrar deneyin veya yedek kodları kullanın."
Sorunun güvenlikle ilgili olmadığını bilmek içimizi rahatlatsa da, parolasını hatırlamayan bazı kullanıcıların durumdan olumsuz etkilenmiş olabileceğini biliyoruz. Google'ın sorunla ilgili daha çok bilgi vermesini bekliyor olacağız.
Zeynel A. Öztürk
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