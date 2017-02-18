Google, Pixel 2 İçin Önerilerinizi Diniliyor!

Google, bu seneki Pixel telefonları için kullanıcılarının fikirlerini talep ediyor!

Google, Pixel 2 İçin Önerilerinizi Diniliyor!

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