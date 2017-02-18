Google, Pixel 2 İçin Önerilerinizi Diniliyor!
Google, bu seneki Pixel telefonları için kullanıcılarının fikirlerini talep ediyor!
Google Pixel ve Pixel XL'nin başarısının ardından Google'ın gelecekteki telefonları için biz kullanıcıların fikrini sormasını herhalde beklemezdiniz. Ancak firma, 2017 amiral gemilerinin görünümü ve işlevleri için fikirlerinizi merak ediyor.
Pixel'in ürün lideri Krishna Kumar, Pixel User Community sayfalarında Pixel sahiplerine şu soruları soruyor: "Tasarımda hoşunuza gidenler nelerdi? Nelerden nefret ediyorsunuz? Neleri doğru yaptık? Hangi alanlarda geliştirme yapmamızı istersiniz?" Google'ın tavsiyelerinizi dinleyeceğine dair hiçbir garanti yok, ancak topluluğa katılıp düşüncelerinizi paylaşmanın hiçbir zararı olmayacaktır.
Soruyu cevaplayan kullanıcıların çoğu, şimdiye kadar şu isteklerde odaklanıyorlar: Daha küçük ekran çerçeveleri, stereo ön hoparlörler ve su geçirmezlik. Google'ın bu tür istekleri ne kadar çok duyarsa, gerçekleşme olasılığının o kadar yükseleceği söylenebilir. Su geçirmezliğin Google'ın ilk Pixel'ler için planladığı bir özellik olduğunu biliyoruz.
İsteklerinizi ve düşüncelerinizi Google'ın forumlarında paylaşmak istiyorsanız, bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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