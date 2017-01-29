Google Pixel 2'den Beklediklerimiz!
Google Pixel ve Pixel XL müthiş birer telefon ama eksikleri de yok değil. Peki Pixel 2'de giderilmesi gereken bu eksikler neler?
Google'ın bir sonraki amiral gemisi telefonu, muhtemelen bu senenin sonlarına doğru ortaya çıkacak. Ancak Pixel 2 ve Pixel XL 2'de neler olabileceğini şimdiden düşünmeye başladık.
Nexus serisi, geçen sene Ekim'de tanıtılan Pixel'ler ile birlikte yerini daha üst seviye telefonlara bıraktı. Google Pixel ve Google Pixel XL, iPhone 7 ve Samsung Galaxy S7 ile aynı piyasayı kendine hedefleyen telefonlar ve rekabet edecek kapasiteye gerçekten sahipler. Bununla birlikte geri kaldıkları gözden kaçmayan birkaç alan da var. İşte Google'ın Pixel 2'de geliştirmesini umduğumuz alanlar.
1. Daha uygun bir fiyat: Pixel 2'nin yaygınlaşması için Google'ın fiyatı daha düşük tutması gerekiyor.
2. Daha keskin bir ekran: İlk Pixel'in 1080p ekranı, QHD ekranlı modern amiral gemilerinin gerisinde kalıyor. Dahası VR dostu olduğunu söyleyen bir telefonun daha yüksek bir çözünürlük sunması gerekiyor.
3. Güzel görünüm: Google Pixel her ne kadar üst seviye bir görünüme sahip olsa da, biraz alışılmadık bir tasarım sunuyordu. Bizce Google, Pixel 2'nin tasarımı için bazı şeyleri gözden geçirebilir.
4. Daha iyi pil ömrü: Bunu neredeyse tüm telefonlar için istediğimiz doğru, ancak Pixel tüm günü çıkarmayabiliyor ve pil alanında geliştirmelere özellikle ihtiyacı var.
5. Stereo hoparlör: Her amiral gemisinde görmesek de, telefonumuzu her zaman kulaklıkla kullanmıyoruz. Böyle durumlarda stereo hoparlörler fark yaratabiliyor.
6. Asistan geliştirilmeli: Google Assistant, Pixel'in en çok öne çıkarılan işlevlerinden biriydi ve aslında gayet etkileyiciydi. Ancak Google Assistant'ın Google Now'un üzerine çok şey koyduğunu söylemek zor. Asssistant'ın "OK Google" komutumuzu ilk defasında duymasını ve söylediklerimizi daha az tekrarlatmasını umuyoruz.
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