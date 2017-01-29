Google Pixel 2'den Beklediklerimiz!

Google Pixel ve Pixel XL müthiş birer telefon ama eksikleri de yok değil. Peki Pixel 2'de giderilmesi gereken bu eksikler neler?

Google Pixel 2'den Beklediklerimiz!
İkincisinin su geçirmez olabileceğini artık biliyoruz

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