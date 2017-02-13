Google Play Store'a Yeni Geliştirmeler!
Google, Android'in uygulama mağazasında hoşunuza gidebilecek değişiklikler deniyor!'
Uygulama mağazaları, bize uygulamaları daha hızlı ulaştırıp, onları keşfetmemizi kolaylaştırmak için sürekli bir gelişim halindeler. Google Play Store'un bu kapsamda yaptığı değişiklikler arasında 2015'te minimum uygulama fiyatını düşürmek, önemli arayüz değişiklikleri ve uygulama güncellemelerinin boyutlarını düşürmek var. Şimdi ise firma, yeni bir geliştirmeyi test ediyor.
Android Authority'nin haberine göre Google Play Store, bazı kullanıcılarda uygulamaların hem orijinal fiyatlarını, hem de indirimli fiyatlarını göstermeye başladı. Buna ilave olarak indirimin ne kadar süreceğini de görebiliyorsunuz. Bu işlevler yeni gibi görünse de, Play Store'un müzik, kitap ve film bölümünde zaten mevcutlar ancak şimdiye kadar uygulama ve oyun kategorilerinde görünmediler.
Değişikliklerin Play Store'un web sürümünde de göründüğü söyleniyor. Ancak bu işlevin şu an çok az sayıda uygulama ve oyunda kullanıldığını veya göründüğünü söyleyelim. İlginç bir detay, Windows Store'un bu işlevleri uzun süredir sunuyor olması. Bu yeniliğin Play Store deneyimini iyileştireceğini, bu yüzden hoş karşılanacağını düşünüyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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