Google, Play Store'daki eksi uygulamaları temizliyor
Google, Play Store'dan milyonlarca uygulamayı kaldırmayı planlıyor; işte detaylar!
Dünya çapında uygulama geliştiricilerine yollanan duyurulara bakılırsa, Google, Kullanıcı Veri Poliçe'sine uymayan bir sürü uygulamayı temizleyecek gibi görünüyor.
Özellikle, özel izinler (kamera, mikrofon, hesap, bağlantılar) istemesine rağmen uygun gizlilik politikasına sahip olmayan uygulamaların sahipleri uyarıldı. Yollanan uyarıda, bu tarz özel izinler isteyen uygulamaların sahiplerinin ilgili Play Store ilkesi bağlantısını paylaşmalarının gerektiği ya da bu özel izinlerin kaldırılması gerektiği yazıyor.
Google, uyarı yolladığı yapımcılara 15 Mart'a kadar zaman tanıyor. Ancak bu tarihe kadar uyarıya uymayan uygulamalar Play Store'dan kaldırılacak. Google, bu sayede milyonlarca ölü ve sahipsiz uygulamayı Play Store'dan temizlemeyi planlıyor. Google, yaptığı bu hareketle Play Store'u Apple'ın App Store'u kadar temiz bir mağaza haline getirmeyi umuyor.
Ali Ruhi Öztürk
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