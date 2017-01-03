Google ve Fiat'tan Android Ortaklığı!

Google ve Fiat Chrysler, gerçek bir Android'i araç içine taşımak için önemli bir iş birliğine gidiyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
2016'nın En Müthiş 8 Oyunu!
Apple'ın Düşmeyen AirPods Planı!
Google ve Fiat'tan Android Ortaklığı!
Lenovo'dan Surface Pro'ya Yeni Rakip: Miix 720
WhatsApp için bir dönemin sonu!

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir