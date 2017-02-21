Google ve Microsoft, Korsanı "Defetmek" İstiyor!
Google ve Bing'de gördüğünüz korsan müzik, filmlerle ilgili sonuçlar, yakında iyice tarihe karışabilir!
Google ve Microsoft'un Bing arama motoru, arama sonuçlarında çıkan korsan spor müsabakası yayınlarını, müzik ve filmleri ortadan kaldırmak için bir araya geldi.
İki teknoloji devi, korsan web sitelerini arama sonuçlarından uzak tutmak için British Phonographic Industry (BPI) ve Motion Picture Association ile birlikte çalışıyor. "Dünyada ilk" olarak kabul edilen anlaşma kapsamında canlı futbol içeriği, müzik veya film arayan Birleşik Krallık vatandaşları, yasal içerik sağlayıcılarına yönlendirilecekler.
Intellectual Property Office, anlaşma için "türünün ilki" gibi sözcükler kullansa da Google, daha temkinli davrandı. Bir Google yetkilisi, şunları söyledi: "Google, yıllardır çevrimiçi korsancılığa karşı savaşan aktif bir ortak idi. Bu sorunu çözmeye kararlıyız ve hak sahipleriyle yeni ortaklıklar kurmanın yollarını arıyoruz."
Konuyla ilgili bir kaynak, Google'ın bu anlaşma sonucunda herhangi bir ilke değişikliği yapmayacağını söyledi. Bunun nedeni, Google'ın korsancılığa karşı yeteri kadar önlem aldığını düşünmesi.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın