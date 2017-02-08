Google "Veri Giysisi" Peşinde!
Google, kulağa oldukça ilginç gelen "veri giysisi" adlı bir teknolojinin peşinde!
Google, yayımlandığı zaman her bir kişinin aktivitelerine bağlı olarak özel "veri giyimleri" yaratacak yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor. Bu uygulama kulağa güzel gelse de, tam olarak beklediğiniz şey olmayabilir.
Google, bu uygulama için giysi satıcısı H&M Group ve dijital moda evi Ivyrevel ile beraber çalışmakta olduğunu söylüyor. Uygulama, Google'ın Snapshot API'Sini kullanarak pasif bir şekilde bir akıllı telefon sahibinin aktivitelerini belirleyip kaydedebiliyor. Uygulama, bir kişinin nerelerde düzenli olarak yemek yediğini veya işten sonra arkadaşları ile buluşmak için ne tür mekanlara yada bölgelere gittiklerini belirliyor. Ayrıca bir kişi dışarıdayken bulunan hava koşulları da göz önüne alınıyor.
Google uygulaması, yaklaşık olarak bir hafta boyunca bu verileri topladıktan sonra toplanan bilgiler özel bir algoritmada işleniyor. Ortaya çıkan sonuç ise, uygulamanın tasarladığı özel bir giysi oluyor. Her ne kadar blog yazısında belirtilmiş olmasa da, TechCrunch'ın söylediğine göre giysinin görünüşü, hafta içerisinde nerelere gittiğinizi bir harita üzerindeki çizgiler gibi gösterecek. Ayrıca yazıda belirtilene göre giysinizin özel tarzını da seçebiliyorsunuz. Başka bir deyiş ile bu giysiyi işe, resmi olmayan buluşmalara veya resmi buluşmalara giderken giyip giymeyeceğinizi seçebilmektesiniz.
Google, giysinin malzemesinin ve kesiminin de kullanıcı tarafından toplanan verilere bağlı olduğunu söylemekte. Örneğin bu verilerde bol miktarda bulunuyorsa, malzeme bu bilgiye göre seçilecek. Hatta kemerler ve benzeri diğer aksesuarlar da kişisel verilere göre eklenecekler.
Uygulamanın kendisi şu anda kapalı alpha testinde bulunmakta. Ancak Ivyrevel'in internet sitesine üye olarak, uygulama beta testine yayımlanmaya hazır olacağı zaman bildirim almayı tercih edebilmektesiniz. Hatta 8 Şubat tarihinden önce üye olanlar için kendi "veri giysilerini" kazanma şansı da bulunmakta. Giysilerin tahmini olarak fiyatları belirtilmiş olmasa da, fiyat skalasının daha yüksek olan kısmında olacağı söylenebilir...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın