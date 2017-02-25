Google WiFi, OnHub Router'lar Tuhaf Şekilde Çakıldı
Kesintisiz bir hizmet sunması beklenen Google'ın "akıllı router'ları" dün küçük bir "kesintiye" maruz kaldı!
Google'ın akıllı router projeleri, kullanıcılara sorunsuz internet bağlantısı sunması gerekirken, dün yaşanan olaydan sonra bir çok kullanıcı bunun tam zıttını tecrübe etti.
Kullanıcıların şikayetlerine göre Google OnHub ve WiFi üniteleri çalışmayı tamamen durdurdu, cihazın tek yapabildiği şey mavi bir ışığı yanıp söndürmek olduğu söyleniyor. Twitter'da, Made by Google ekibi kullanıcıların cihazlarını tekrar kurmalarını tavsiye etti, destek forumunda ise acil erişime ihtiyacı olanların cihazın altında basılmış olan kimlik bilgilerini kullanmaları söylendi.
Wifi Care ekibi forumda, sorundan etkilenen kullanıcıların cihazlarına sabit sıfırlama gerçekleştirmeleri gerektiğini yazdı. Görünüşe bakılırsa, cihazın yedekleme özelliği olmadığı için sıfırlamadan sonra tüm ayarlar kayboluyor, bu yüzden kullanıcıların daha önce yaptıkları ayarları tekrar yapmaları gerekecek.
Google'ın forumda bu olay için açtığı destek sayfasında, sorunun Google Accounts motorunda olan bir arıza yüzünden olduğu açıklandı. Şirket ayrıca yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu ve ekibin durumu telafi etmek için sürekli çalışacağını açıkladı. Bu durumun Google hesaplarında yeni yaşanan sorunla bir ilgisi olabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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