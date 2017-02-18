Google'dan, 7 Yaşındaki Teknoloji Meraklısına Destek
Google CEO'su, teknoloji meraklısı küçük kızın iş başvurusuna bakın nasıl cevap verdi!
Google'ın CEO'su Sundar Pichai, 7 yaşındaki küçük kızın elle yazdığı iş başvurusuna cevap verdi. Pichai, ufak teknoloji meraklısına bir iş veremedi, ancak geri yazdığı mesajla onu cesaretlendirdi ve gelecekte teknolojiye olan merakının devam etmesini umduğunu söyledi.
Hereford, İngiltere'de yaşayan kız, yazdığı mektubu Google'ın yönetimine yolladı. Mektupta şirketin ana binasını dolduran bilgisayarları, robotları, armut koltukları, kaydırakları ve go-kartları çok merak ettiğini söyledi.
Pichai yazdığı cevap mektubunda "Bilgisayar ve robotları sevmen beni çok memnun etti, umarım teknoloji ile ilgili öğrenmeye devam edersin. Eğer sürekli çaba gösterir ve hayallerinin peşinden koşarsan, her şeyi başarabilirsin -- Google'da çalışmak ya da Olimpik'te yüzmek, hepsi mümkün."
"Eğitimini tamamlayıp iş başvurunu yollayacağın günü sabırsızlıkla bekliyorum :)" diyerek mektubunu bitirdi.
Ali Ruhi Öztürk
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