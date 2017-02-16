Google'dan Arama Sayfasına Yeni "Fun Facts" İşlevi
Google, arama sonuçlarını daha eğlenceli bir hale getiren yeniliğini duyurdu!
Google, bugünden itibaren yaptığınız aramalarla ilgili "eğlenceli gerçekler" göstereceğini duyurdu.
Yeni işlev her tür arama üzerinde çalışacak ancak şimdilik sadece İngilizce dilini destekliyor gibi görünüyor. Sayfayı yenilediğinizde aynı aramayla ilgili yeni bir bilgiye ulaşabileceksiniz. Yeni işlev, örneğin sadece "dog" şeklinde yaptığınız aramalarda çalıştığı gibi "dog fun facts" yazdığınızda da devreye giriyor ve size rastgele bir bilgi gösteriyor.
İşlevin bazı konularda yeteri kadar iyi olmadığında belirtmemiz gerek. Örneğin "Google fun facts", "Android fun facts" gibi aramalarda sadece sitenin önizlemesi gösteriliyor. Görünen o ki işlevin çalışması için arama teriminizin çok genel olması gerekiyor. Yine de böyle bir işlevin arama deneyimini daha eğlenceli bir hale getireceği söylenebilir.
Zeynel A. Öztürk
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