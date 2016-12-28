Google'dan Nazi Soykırımını Reddeden Sitelere Veto
Arama sonuçlarına müdahale etmeyi pek sevmeyen Google, konu Naziler olunca fikrini böyle değiştirdi!
"Holokost yaşandı mı?" araması yapıldığında Google'da ilk sırada ırk ayrımcılığı yapan Stormfront'un gelmesi ve bunun üzerine çok sayıda kullanıcının şikayette bulunması, Google'ın geri adım atmasına neden oldu.
Haber basında ilk yer aldığında Google, söz konusu yazıyı arama sonuçlarından kaldırmayacağını çünkü firmanın "yasadışı içerik, zararlı ve webmaster uyarılarının ihlali gibi çok nadir durumlar haricinde arama sonuçlarından içerik kaldırmadığını" söylemişti. Ancak Google, bu davranışından vazgeçmiş görünüyor. Firma, algoritmasını Nazi'lerin yaptığı Yahudi soykırımını inkar eden siteleri kaldıracak biçimde güncellemiş bulunuyor.
Google'dan bir yetkili, Digital Trends'e konuyla ilgili şöyle bir açıklama yaptı: "Web'deki hangi sayfaların en iyi cevabı içerdiğine karar vermek bizi zorlayan bir problem ve bunu her zaman doğru yapamayabiliyoruz."
Yetkili, kullanıcılara farklı kaynaklardan geniş bir yelpazede içerik sunmaya çalıştıklarını, açık ve özgür bir web prensibine bağlı olduklarını da vurguluyor.
Zeynel A. Öztürk
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