Google'dan Org Çalarken Size Eşlik Eden Yapay Zeka!
Google'ın en son deneyi sayesinde yapay zeka, size org çalarken böyle eşlik edebiliyor!
Profesyonel bir müzisyenseniz, ya da boş zamanlarınızda müzik yapmayı seviyorsanız, bir arkadaşınızla düet yapmak istemeniz çok doğal. Ancak her zaman müziğe meraklı bir arkadaş bulmak mümkün olmayabilir. İşte burada Google Creative Lab'ın yeni deneyi A.I. Duet devreye giriyor.
Bu deneyin temelinde Google'ın 2016'da açıkladığı Magenta adlı açık kaynak kodlu proje yatıyor. Şirketin TensorFlow makine öğrenme yazılımı kütüphanesini kullanarak kullanıcıların müzik ve sanat üretmesine yardımcı oluyor. Bu sefer, A.I. Duet yapay bir org için tasarlandı. Notalara dokunmaya başladığınız anda, yapay zeka uygun melodiyle karşılık vermeye çalışıyor.
A.I. Duet'i Google'ın web sitesinden şimdi deneyebilirsiniz. Bilgisayar, tablet veya telefonunuzla dijital orgu istediğiniz gibi çalabilir ve yapay zekanın nasıl çalıştığını kendiniz görebilirsiniz.
Yazılımı kurcalamak isterseniz, Google A.I. Duet'in kodunu GitHub'da da paylaştı. Google, bu deneyler sayesinde yapay zekanın günlük kullanımını genişletmeyi umuyor.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın