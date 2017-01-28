Google'ın Bir Sonraki Pixel'i Su Geçirmez Olabilir
Beklenen bu önemli özelliği ilk Pixel'e yetiştiremeyen Google, iddiaya göre bunu bir sonraki telefonunda yapacak!
Üst seviye telefonlardaki su geçirmezlik modası, Galaxy S7 ve iPhone 7'nin bu özelliği sunmasıyla geçen sene tepe noktasına ulaştı. Google, Android Nougat'lı telefonu Pixel'de su geçirmezlik sunmasa da, bir sonraki Pixel 2 suya dayanıklı olabilir.
Little tidbit we were told in October last year that I forgot about: "Waterproofing definitely coming with next Pixel device."— Stephen Hall (@hallstephenj) 25 Ocak 2017
Google fan sitesi 9to5Google'ın kıdemli editörü Stephen Hall'un Twitter'da söylediklerine göre "su geçirmezlik, bir sonraki Pixel cihazına mutlaka gelecek". Hall'a göre Google, bu yeteneği ilk Pixel'e yerleştirmek istiyordu ancak kameraya öncelik verdi. Şimdi ise firma, Pixel'i su geçirmez yapacak zamana sahip.
Hall, bunları 9to5Google yerine Twitter'da yazdığını çünkü bilginin doğrulanmadığını söylüyor. Bununla birlikte Hall, kaynağın Google'la ilgili iddialarının geçmişte doğru çıktığını belirtiyor.
Google Pixel su geçirmez bir telefon olarak tanıtılmasa da, su sıçramalarına dayanabildiğini gösteren IP53 puanıyla geliyordu.
Bu arada LG'nin bir sonraki amiral gemisi LG G6'nın da su geçirmez olacağı söyleniyor. Bu iddiaların tümü doğru çıkarsa, piyasadaki üst düzey telefonların çoğunu suda yüzdürebileceğiz.
Zeynel A. Öztürk
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