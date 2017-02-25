Google'ın kamera uygulaması güncellendi
Google'ın kamera uygulaması, aldığı güncellemeyle istenen özelliklerin bazılarına kavuştu!
Eğer bir Nexus veya Pixel telefonunuz varsa, büyük ihtimal ile bu telefonlarla beraber gelen Google Camera uygulamasını kullanıyorsunuzdur. Bu uygulama yeterli bir fotoğraf çekim deneyimini sunsa ve etkileyici fotoğraflar ortaya çıkartabilse bile, arayüz ve özellikler konusunda sınırlı kalmakta.
Eğer kapat hızı üzerinde ayrıntılı kontroller ve ISO gibi özellikler sunan bir "Pro" modu istiyorsanız, bir süre daha beklemeniz gerekecek. Ancak uygulamanın yeni 4.3 sürümü, bazı küçük kalite arttırıcı özellikler eklemekte.
Bu özelliklerden ilki, Yakınlaşma Kaydırıcısı (Zoom Slider) olmakta. Kamerayı bir noktaya yaklaştırmaya çalıştığınızda ekranın altında çıkan bir çubuk, yaklaşma miktarına detaylı ayarlar yapabilmenize imkan tanıyor ve görsel olarak tam ne kadar yaklaştığınızı size gösterebiliyor.
Ayrıca artık poz ayarı çubuğu, ayarlamanın ardından birkaç saniye içerisinde kaybolmak yerine, fotoğraf çekilene kadar ekranda kalmaya devam ediyor. Son olaraksa, artık fotoğraf çekerken kameranın sesini duymak istemiyor ancak telefonunuzu da tamamen sessize almak istemiyorsanız, bu seçeneğe de sahipsiniz.
Google Camera, hâlâ gelişmiş özelliklerin pek çoğundan yoksun olsa da ve bu küçük değişimler bu sorunu ortadan kaldırmasa da, oldukça etkili gelişimler oldukları ve her birinin rahatlıkla fark edilebilir olduğu kesin.
Levent Öztürk
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