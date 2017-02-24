Google'ın Messenger'ı "Android Messages" Oldu!
Google'ın SMS uygulaması Messenger'ın ismi değişti ve uygulama, Android'in vazgeçilmez bir parçası haline geldi!
Google, bugün itibariyle RCS (yeni bir mesajlaşma standardı) üzerinde değişiklikler yapıyor. Bunun sonucunda en hızlı göreceğiniz değişiklik, Messenger uygulamasının adının "Android Messages" olarak değişmesi olacak.
RCS'nin ne olduğunu hatırlamayanlar veya bilmeyenler için söyleyelim. RCS, Google ve bir dizi mobil hizmet sağlayıcısı tarafından desteklenen, yeni nesil bir mesajlaşma standardı ve çoklu ortam mesajları, okundu onayları gibi bir dizi işlevi destekliyor. RCS'nin başındaki Amir Sarhangi'nin The Verge'e söylediklerine göre uygulamanın adının Android Messages olarak değiştirilmesinin nedeni, uygulamanınAndroid'in bir parçası haline gelmesi. Öncülüğü Google tarafından yapılan hizmetin mobil sağlayıcılar gibi ortakları da var.
Bu üreticiler, kendi geliştirdikleri özel bir mesajlaşma uygulaması yerine Android Messenger'ı kabul etmiş durumdalar: LG, Motorola, Sony, HTC, ZTE, Micromax, Nokia, Archos, BQ, Cherry Mobile, Condor, Fly, General Mobile, Lanix, LeEco, Lava, Kyocera, MyPhone, QMobile, Symphony ve Wiko, Pixel ve Android One cihazları.
Listeye yakından baktığımızda Apple ve Samsung gibi en önemli üreticilerin bazılarının eksik olduğunu görüyoruz. Peki bu durumda ne olacak? Kısa cevap şu: RCS standardının parçası olmayan bir telefona veya taşıyıcıya RCS mesajı gönderdiğinizde, mesajınız standart SMS veya MMS olarak görüntülenecek. Ancak Google, RCS'nin kartopu etkisiyle diğer firmaları kendisine çekeceğine inanıyor.
RCS'nin kullanıcı için birçok faydası var. Örneğin kotanızı aştığınıza aldığınız mesajlar, sadece bir bağlantı içermekle yetinmeyecek, daha anlamlı olabilecek. Firmalar, küçük birer uygulama gibi çalışan mesajlar gönderebilecekler. Bu tür mesajlar, rastgele bir numaradan gelmeyecek, "doğrulanmış" kişilerden / firmalardan geldiği belli olacak. Reklam mesajlarının daha iyi olması sizi heyecanlandırmayabilir, ancak olumlu taraflara odaklanmakta fayda var. Örneğin RCS sayesinde üreticilerin vasat SMS uygulamalarından da kurtulacağımızı kestirebiliyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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