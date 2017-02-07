Google'ın Super Bowl Reklamı Bakın Neye Yol Açtı!
Google'ın yeni Google Home reklamı, evlerinde Google Home olanlara ilginç bir deneyim yaşattı!
ABD için yılın en büyük spor etkinliği olan Super Bowl, firmaların reklam kampanyaları için mükemmel bir fırsat. Bu fırsatı kaçırmayan Google, ev eğlencesi cihazı Home için hazırladığı reklamı ortaya çıkardı.
Dokunaklı reklamda insanlar, "OK, Google" diyerek Home cihazlarını etkin hale getiriyorlar; böylece ülkenin dört bir tarafındaki Google Home'lar etkinleşiyor. Reklamın yayınlanmasının ardından birkaç dakika sonra Twitter, reklamın evlerdeki Home'u nasıl etkinleştirdiğinden bahseden mesajlarla dolup taştı. Bu ilginç durumun nedeni, evlerdeki Home'ların reklamı gerçek insan sesi sanıp cevap vermeye çalışmasıydı.
Google'ın Super Bowl reklamını yukarıda izleyebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın