Google'ın Yasakları, Dava Konusu Oldu!
Bir Google çalışanı, internet devinin çalışanlarına koyduğu yasaklar nedeniyle şirketi dava etti. Yasaklar arasında, roman yazmak da var!
Google'ın başı gizlilik endişeleri nedeniyle yine biraz dertte. The Information'da yer alan rapora göre bir Google çalışanı firmaya karşı açtığı davada Google'ı, firma içi gizlilik politikalarının Kaliforniya iş yasalarını ihlal etmesi nedeniyle suçluyor.
Çalışan tarafından öne sürülen şikayette ayrıca firmanın yine dahili bir "casusluk programı" yürüttüğü ve böylece çalışanların; eğer birisinin basına bilgi sızdırdığını görürlerse onu ihbar etmeleri konusunda teşvik ettiği de belirtiliyor. Google'ın ayrıca firma içerisindeki potansiyel olarak yasa dışı olabilecek aktivitelerle ilgili bir şeyler yazmamaları konusunda çalışanlarını uyardığı belirtiliyor.
Google'ın çalışanlarına getirdiği yasaklar arasında "Silikon Vadisi'ndeki bir teknoloji firmasında çalışan birisi hakkında bir roman yazmak" da var. Firma böyle bir roman yazılırsa bunun yayınlanması için kendi onayından geçmesini şart koşuyor.
Davada adı "John Doe" olarak belirtilen çalışan bu sıkı politikaların nedenlerinden biri olarak Google'ın basına giden sızıntılardan büyük bir endişe duymasını gösteriyor.
Dava sonucunda, Google'ın bu politikalarla gerçekten Kaliforniya yasalarını ihlal edip etmediğini göreceğiz.
Cenk Atlı
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın