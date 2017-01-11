Gorilla Glass, Geleceğin Otomobillerine Gelecek!

Gorilla Glass ve onun sunduğu artırılmış gerçeklik özelliklerine sahip geleceğin otomobilleri nasıl olacak? Cevap CES 2017'deydi!

Gorilla Glass, Geleceğin Otomobillerine Gelecek!

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