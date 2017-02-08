Güney Kore'de yeni batarya önlemleri...
Güney Kore, Note 7 probleminin ardından yeni güvenlik önlemleri alıyor!
Güney Kore Ticaret, Endüstri ve Enerji Bakanlığı'nın (TEEB) söylediğine göre ülke, Note 7 fiyaskosunun ardından batarya ve akıllı telefon güvenliğini garantiye almak için yeni düzenlemeler ve testleri aktif ediyor.
Yeni önlemlerin arasında üreticilerin, yeni teknolojilerin kullanıldığı lityum-iyon bataryaların üretim süreci sırasında güvenliklerinin sertifikalanmasını gerekli kılıyor. Ayrıca TEEB tarafından Pazartesi günü yapılan duyuru aynı zamanda Samsung Electronics ve bazı uzmanlar tarafından Galaxy Note 7 akıllı telefonların analiziyle de hemfikir olmakta.
Exponent, TUV Rheinland ve UL uzmanlarının desteğine de sahip olan Samsung, Ocak ayında yaptığı açıklama ile bazı Note 7 telefonlarının aşırı ısınmasının (hatta patlamasının) sebebinin büyük ihtimal ile iki sağlayıcı tarafından üretilen bataryaların hatalı tasarımı ve üretiminin olduğunu, telefonun tasarımında hata bulunmadığını belirtmekteydi.
TEEB ile alakalı olan Kore Teknoloji ve Standartlar Ajansı (KTSA) da batarya tasarımı ve üretim sürecindeki hataların birleşiminin "büyük ihtimal ile" yangınların sebebi olduğunu ve akıllı telefon cihazlarında sorun ile karşılaşılmadığını söylemekteydi.
Samsung, telefonların aşırı ısınması hakkındaki raporların ardından Eylül ayının başlarında Note 7'leri geri çağırmıştı. Ancak farklı bir sağlayıcıdan bataryaların kullanıldığı yeni telefonlar da aynı problemler ile karşılaşınca firma, geri çağrıyı tüm Note 7 telefonlara genişleterek ürünü sonlandırmaya karar verdi. Samsung'un söylediğine göre bu geri çağrı 3 milyon telefonu kapsamaktaydı.
Güney Kore hükümeti artık daha fazla test türü sunmayı ve gerekli olduğunda üreticilerden örnek ürünler isteyecek. Bu yılın Ekim ayına kadar yeni yöntemlerin uygulamaya koyulması planlanmakta.
Levent Öztürk
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