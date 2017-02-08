Güney Kore'de yeni batarya önlemleri...

Güney Kore, Note 7 probleminin ardından yeni güvenlik önlemleri alıyor!

Güney Kore'de bataryalar için yeni önlemler alındı

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