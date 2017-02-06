Hacker'lardan: Ya Para Ya Oda

Hackerlar Avusturya'da lüks bir otelde elektronik anahtar kart sistemini ele geçirmeyi başardı.

Hacker'lardan: Ya para ya oda

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