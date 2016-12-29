Handbrake 13 Yıl Sonra Final Sürüme Ulaştı!
Tam 13 yıldır beta aşamasından çıkamayan popüler yazılım, en sonunda final sürümüne ulaştı!
Günümüzde birçok mobil uygulamanın güncellemeleri arasında günlerin veya birkaç haftanın bulunduğuna şahit oluyoruz. Ancak dünyanın en popüler video dönüştürme araçlarından bir tanesi, 1.0.0 sürümüne ancak 13 senede ulaştı.
10 seneden uzun süredir beta olarak sunulan Handbrake'in yeni sürümü, beklenen yenilikleri de beraberinde getiriyor. Yeniliklerin başında en yeni akıllı telefonlara, tabletlere, konsollara ve akış cihazlarına yönelik ön-ayarlar, yeni Matroska ön-ayarları, geliştirilmiş altyazı desteği geliyor.
Handbrake kullanımı kolay bir program ancak hangi ayarın işinize yarayacağını öğrenmek için onunla biraz zaman geçirmeniz gerekebilir. Üretici firma, bunun için kapsamlı bir dokümantasyon sunuyor.
İndirin: Handbrake
Zeynel A. Öztürk
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