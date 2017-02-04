Hangi Otomobil Markası, Nerede Daha Çok Aranıyor?

Ülkelere göre Google'da en çok aranan otomobil markaları ortaya çıktı. İşte Türkiye ve tüm dünyanın en çok Google'lanan markaları...

Hangi Otomobil Markası, Nerede Daha Çok Aranıyor?

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Tahmin yeteneğinizi konuşturarak kazanın!

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Müthiş yapılar, masaüstünüzü süslesin!
MediaTek İşlemcili Gizemli Samsung!
Teknoloji Devlerinden Donald Trump Tepkisi!
LG'den Ekranı Telefonu Saran İlginç Konsept
Samsung, TV Pazarındaki Hedefini Küçültmüyor!

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir