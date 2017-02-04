Hangi Otomobil Markası, Nerede Daha Çok Aranıyor?
Ülkelere göre Google'da en çok aranan otomobil markaları ortaya çıktı. İşte Türkiye ve tüm dünyanın en çok Google'lanan markaları...
Toyota, küresel otomobil piyasasında Volkswagen ile sürekli bir savaş içerisinde, ancak Google aramaları söz konusu olunca, Toyota açık ara farkla birinci sırada.
Quickco tarafından yürütülen yeni bir araştırmaya göre, Toyota dünyada en çok Google'lanan otomobil markası. Japon otomobil devi 74 farklı ülkede en çok aranan marka, bu ülkelere ABD, Çin ve Avustralya da dahil. BMW, 51 ülke ile ikinci sırada, Hyundai ise 17 ülke ile üçüncü sırayı tutuyor.
Bu araştırma sadece Google aramalarını göz önünde bulundurarak yapıldı. Unutulmaması gereken bir gerçek, Google, her ülkede en çok kullanılan arama motoru değil, özellikle Rusya ve Çin gibi büyük ülkelerde. Bu yüzden paylaşılan verinin isabet oranı çok da yüksek değil.
Yine de, araştırma piyasaya farklı bir perspektifle bakmamızı sağlıyor. Örneğin, markaların çoğu ana vatanlarında en çok aranan marka değil. ABD'de Chevrolet, Güney Kore'de Hyundai ya da Japonya'da Toyota birinci sırada değil. Sadece dört ülke kendi markalarını favori seçmiş durumda; Almanya'da BMW, Fransa'da Renault, İsveç'de Volvo ve İtalya'da Fiat.
Chevrolet'in en çok Meksika'da popüler olduğu ortaya çıktı, BMW ise Asya ve Kuzey Afrika'da oldukça meşhur. Honda, Kanada, Brezilya ve Güneydoğu Asya'nın büyük bir kısmını ele geçirmiş durumda. Bir süper-araba markası olan Bugatti'yi birinci yapan yalnızca bir ülke var, o da Nijer.
Türkiye'de lider ise, Renault...
Ali Ruhi Öztürk
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