Haziran'a Kadar Windows 10 Anniversary Update'e Geçin
Windows 10'un otomatik güncellemelerini kapatmayı başaranlardan iseniz, güvende kalmak için bunu yapmanız gerekli!
Eğer Windows 10'u yükleyip geçen yıl yayınlanan büyük Anniversary Update'i kaçırmayı başaran nadir kullanıcılardan biriyseniz, güvenliğinizin garantisi yakın zamanda son kullanma tarihine gelecek. Microsoft, Windows 10'un ilk sürümüne Mayıs ayında güvenlik desteğini keseceğini açıkladı.
Aslında Mart 2017'de yapılması planlanan hareket, TechNet blog'unda yapılan açıklamaya göre Mayıs'a ertelenmiş durumda.
Microsoft'tan Nathan Mercer durumu şu şekilde açıkladı: "Windows 10, sürüm 1607'nin 26 Ocak'ta VLSC'ye gelmesi ile birlikte Windows 10, sürüm 1507'ye olan destek kesilmeye başlayacak. Bu demek oluyor ki, Mayıs 2017'den sonra, sürüm 1507 güncel olarak desteklenen sürümler arasından çıkarılacak."
Windows 10 sürüm 1507, işletim sisteminin Temmuz'da yayınlanan ilk sürümüne verilen teknik isim, 1607 ise geçen yılın Ağustos ayında yayınlanan Anniversary Update'e verilen teknik isim. 1607, işletim sisteminin en son sürümü, ve günümüze kadar yamalarla desteklenmeye devam ediyor.
Kısacası, Windows 10'un ilk sürümü artık hiç bir teknik destek ve güncelleme almayacak. Yani şu an Windows 10 Anniversary Update'e geçmek için ideal bir zaman, özellikle güvenliğinize önem veriyorsanız.
Ali Ruhi Öztürk
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