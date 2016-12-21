Her Şey, Daha İnce Bir iPhone 8 İçin!

Yeni ortaya çıkan bir patente göre Apple'ın yapacağı bu değişiklik, daha ince bir iPhone 8'in önünü açabilir!

iPhone 8'in Hoparlörleri Küçülebilir!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

"Bizim umudumuz Apple'ın iPhone'un içerisinde açacağı boş alanı, telefonu inceltmekte değil, pil kapasitesini geliştirmekte kullanması." Hatta inceltmeyi de bıraksınlar da bir süre sadece pil kapasitesine yoğunlaşsınlar diyerek arttırıyoruz. Kağıt kadar ince bir telefonun olması güzel fakat bir telefonun bu kadar ince olması neye yarayacak. Gerçekten tüm sorunumuz cihazın kalınlığı ile mi ilgili ?

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