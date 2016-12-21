Her Şey, Daha İnce Bir iPhone 8 İçin!
Yeni ortaya çıkan bir patente göre Apple'ın yapacağı bu değişiklik, daha ince bir iPhone 8'in önünü açabilir!
Önümüzdeki senenin iPhone'unun biraz daha ince olabileceği, yeni ortaya çıkan bir patent sayesinde anlaşıldı. Patent gün yüzüne yeni çıkmış olsa da, Kasım 2014'te oluşturulduğundan aslında pek yeni değil ancak iPhone, MacBook veya iPad'de kullanılabilecek "mekanik olarak işleyen akustik sistem" üzerinde yoğunlaşıyor.
Patent, özetle elektronik bir cihazın yüzeyinin "akustik sistemin bir parçası olarak kullanılmasından" bahsediyor. Sesi üretecek olan panel, birkaç alt-panele ayrılıyor. Her alt panel içerisinde alt-paneli titreştirecek bir veya daha fazla mekanizma bulunuyor. Alt-panele bağlı olan bu mekanizmalar, sinyali sese dönüştürüyor.
Bu teknoloji, çok fazla yer kaplayan mikro hoparlörlere olan ihtiyacı ortadan kaldırarak yüksek kalitede ses oluşturmaya yarayabilir. Benzer bir teknoloji iPad Pro 12,9-inç'te kullanılsa da bu model, "kendi kendini dengeleyen" dört mikro hoparlöre de sahip.
Patent biraz eski olduğundan Apple, bu teknolojiyi gelecekteki cihazlarında kullanmayabilir. Bizim umudumuz Apple'ın iPhone'un içerisinde açacağı boş alanı, telefonu inceltmekte değil, pil kapasitesini geliştirmekte kullanması.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
"Bizim umudumuz Apple'ın iPhone'un içerisinde açacağı boş alanı, telefonu inceltmekte değil, pil kapasitesini geliştirmekte kullanması." Hatta inceltmeyi de bıraksınlar da bir süre sadece pil kapasitesine yoğunlaşsınlar diyerek arttırıyoruz. Kağıt kadar ince bir telefonun olması güzel fakat bir telefonun bu kadar ince olması neye yarayacak. Gerçekten tüm sorunumuz cihazın kalınlığı ile mi ilgili ?