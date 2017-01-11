Hiçbir Doodle'ı Kaçırmayın!
Bu basit yöntem sayesinde artık, Google'ın yayınladığı Doodle oyunlarını ya da interaktif Doodle'ları kaçırmayacaksınız...
Google, yeni bir Doodle oyunu veya animasyonu hazırladığında bundan haberdar olmak ister miydiniz? Eğer bir Android kullanıcısıysanız, bu mümkün.
Yapmanız gereken, Google uygulamasını açmak ve sağ menüye ulaşarak, Ayarlar seçeneğini seçmek. Buradan da Notifications seçeneğini açın ve Doodles'ı etkin hale getirin. İlginç bir şekilde uygulama Türkçe olsa da, bu seçenek İngilizce olarak bırakılmış.
Bundan sonra cihazınız, her yeni Google oyunu ya da interaktif bir Doodle yayınlandığında, size bildirim aracılığı ile haber verecek. Siz de, çizimin ötesine geçen bu özel Doodle'ları artık kaçırmayacaksınız.
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