Hindistan uydu fırlatmada rekoru kırdı!
Hindistan, bir günde gönderdiği uydu sayısı ile rekor kırdı!
Hindistan'ın uzat programı, Çarşamba günü 104 uyduyu yörüngeye yerleştirerek tarihe geçti. Gönderilen bu uyduların arasında San Francisco tabanlı Planet Labs Inc. tarafından gönderilen 88 uydu da bulunmaktaydı.
Söylenilene göre bu uydular Dünya'yı haritalamak ve yasa dışı balıkçılık ve korsanları durdurmak için kullanılacak. Ayrıca düşük yerçekimi deneyleri de düzenlenecek.
Polar Satellite Launch Vehicle yedi ülkeden küçük uydular taşımaktaydı. Roket, ülkenin güney doğu kısmından 9:28 saatinde kalkışını gerçekleştirdi.
Hindistan, milyarlarca dolarlık uzay uçuşu piyasasının bir parçası olmak istiyor ve geçtiğimiz yıllar içerisinde pek çok hafif uyduyu yörüngeye yerleştirmeyi başarmıştı. Hatta ülke, zaman içerisinde uzaya astronot göndermeyi de planlamakta.
Eylül 2014 tarihinde ülke, Mars yörüngesine başarılı bir şekilde bir uzay aracı yerleştirmeyi başardı. Şu ana kadar sadece ABD, eski Sovyetler Birliği ve Avrupa Uzay ajansı bu işlemi gerçekleştirmişti.
Mayıs ayında Hindistan, düşük masraflı tekrar kullanılabilir uzay aracı üretimi çabasının bir parçası olarak başarılı bir şekilde ilk uzay mekiğini test etmişti.
Bilim dergilerinde yazan uzay uzmanı Pallava Bagla, bu testin Hindistan için düşük masraflı uzay görevleri için yolu hazırladığını söylemekte. Bagla'nın söylediğine göre ABD ve bazı diğer ülkeler kanatlı tekrar kullanılabilir uzay araçlarından vazgeçmiş olsa da, Hindistan, tekrar kullanılabilir araçlar aracılığı ile masrafları %90'a kadar düşürmeyi planlamakta...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın