Hindistan uydu fırlatmada rekoru kırdı!

Hindistan, bir günde gönderdiği uydu sayısı ile rekor kırdı!

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