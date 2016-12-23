Honda, Otonom Sürüş İçin Waymo'yla Anlaşıyor!
Google'ın yeni otonom araç teknolojisi üreten firması Waymo, Japon devi Honda'yla büyük bir iş birliğinin peşinde!
Google'ın yeni otonom araç teknolojileri şirketi Waymo ticari anlaşmalara son derece hazır olduğunu göstermek için hiç vakit kaybetmiyor. Alphabet bünyesinde yer alan bu otonom sürüş teknolojisi firmasının bu doğrultuda Honda'yla görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor. Söz konusu olası işbirliğinde Waymo'nun otonom sürüş yazılımı ve sensörlerinin Honda araçlarında yer alması bekleniyor.
Honda tarafından yapılan resmi açıklamaya göre firmanın Waymo mühendisleriyle bir arada çalışabilecek mühendisler görevlendirebileceği belirtiliyor. Bu işbirliği sonucunda geliştirilecek araçların Waymo'nun mevcut test araç filosuna katılabileceği söyleniyor.
Honda'nun Waymo'yla hedeflediği bu işbirliğinin de aslında firmanın halihazırda sürmekte olan ve 2020'de piyasaya sürmeye hazırlandığı kendi otonom sürüş teknolojileriyle bir paralellik de içerdiği söylenebilir. Waymo'yla olan bu bağlantının Honda'nın araştırma ve geliştirme biriminin pazarda yer alacak tam bir kendi kendine sürüş teknolojisi için farklı bir teknolojik yaklaşım keşfetmelerine de olanak sağlayacağı tahmin ediliyor.
Cenk Atlı
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın