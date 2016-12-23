Honda, Otonom Sürüş İçin Waymo'yla Anlaşıyor!

Google'ın yeni otonom araç teknolojisi üreten firması Waymo, Japon devi Honda'yla büyük bir iş birliğinin peşinde!

Honda, Otonom Sürüş İçin Waymo'yla Anlaşıyor!

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