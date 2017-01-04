Honor 6X, CES 2017'de Tanıtıldı!

Honor 5X modeli 2016 yılının ucuz telefonlarından biriydi; Honor 6X ise yine ucuz ama bu kez daha iyisi...

Honor 6X, CES 2017'de tanıtıldı!

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